VU: groot lek in Intel-chips ontdekt

Het gaat om alle Intel-processoren die zijn gemaakt vanaf 2008. Hackers kunnen volgens de onderzoekers vrij eenvoudig van het lek profiteren. Als computergebruikers een website openen waarop een kwaadaardig programmaatje zit verstopt, kan een hacker al data stelen. De hacker moet dan nog wel uit de grote stroom data die hij binnenhaalt wachtwoorden en andere gevoelige informatie zien te vinden, zegt Herbert Bos, hoogleraar systeem- en netwerkbeveiliging aan de VU.

Geen sporen

Deze manier van hacken laat geen sporen na, dus is niet vast te stellen in hoeverre kwaadwillenden er gebruik van hebben gemaakt. „Het kan zijn dat voor het hacken van een particulier een phishing-mailtje eenvoudiger is”, zegt Bos. De VU vond weliswaar het grootste gedeelte van de onvolkomenheden in de Intel-processoren, maar andere onderzoekers ontdekten de fout ook. Dat kan erop wijzen dat de kwetsbaarheid van de Intel-chips in bredere kring bekend is, aldus Bos.

De onderzoekers van de VU stuitten een jaar geleden al op het datalek, maar komen er nu pas mee naar buiten omdat Intel de tijd moest hebben om een remedie tegen het lek te ontwikkelen. Voor tablets en mobiele telefoons is niets aan de hand omdat die op andere processoren draaien, maar computergebruikers wordt aangeraden updates snel te installeren. Microsoft en Apple komen volgens Bos al met updates van hun besturingssystemen die bescherming bieden tegen kwaadwillende aanvallers.