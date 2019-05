Unit4 voorlopig verder op overnamepad

„We zullen overnames blijven doen, en dat zijn idealiter bedrijven met technologie die makkelijk aan onze technologie aangehaakt kan worden, en die bovendien in staat zijn om meteen bij te dragen aan onze groei”, zei Ettling, die drie weken geleden aantrad als topman bij het automatiseringsbedrijf. Bijzondere aandacht heeft Unit4, dat zijn hoofdkantoor in Utrecht heeft, voor partijen die het bedrijf kunnen helpen steviger voet aan de grond te krijgen in Duitsland en de VS. „In overnames die alleen klantenportefeuilles toevoegen, zijn we niet zozeer geïnteresseerd.”

Unit4 is bezig de overstap te maken van een bedrijf dat zijn geld verdient aan het verkopen van softwarepakketten, naar een abonnementsmodel op diensten uit software via de cloud, ook al zegt Ettling ’niet te horen bij de menigte die probeert met honkbalknuppels zijn klanten naar de cloud te jagen’.

Uitkiezen

Unit4 is traditioneel sterk vertegenwoordigd bij universiteiten en lokale overheden. Niet in alle landen zijn die volgens Ettling al zover dat ze de gemeentelijke systemen in grote serverparken van externe partijen willen of kunnen onderbrengen. De nieuwe ceo, die drie weken geleden aantrad, verwachte dat de markt waarop Unit4 actief is, de komende jaren goed kan blijven groeien. „Het is vooral een kwestie van het uitkiezen van de juiste marktsegmenten. We kunnen niet alles doen.”

Om nieuwe markten te ontginnen, zal Unit4 de komende tijd meer werk zal maken van zijn marketing activiteiten. „We moeten onze boodschap meer voor het voetlicht brengen”, zegt Ettling. „Toen ik bij Unit4 ging werken vroegen veel mensen ’unit-wie?’. We hadden geen chief marketing officer toen ik aantrad. Die komt er binnenkort wel.”