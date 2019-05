S&P verhoogt rating van NIBC Bank

De rating was BBB met een positief vooruitzicht. Dat is veranderd in BBB+ met een stabiele outlook. Volgens S&P heeft NIBC goede vooruitgang geboekt bij het versterken van zijn buffer. Ook erkent het ratingbureau de voortdurende aandacht van de bank voor het beheren en verminderen van hogere risicoposities. Dit heeft ertoe geleid dat NIBC zijn blootstelling aan verschillende mogelijk volatiele bedrijfssectoren, zoals de scheepvaart, commercieel onroerend goed en offshore-energie, en grote aandelenbeleggingen verder heeft verlaagd.

