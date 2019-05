Wall Street herstelt na fors verlies

De Dow-Jonesindex ging 0,8 procent omhoog naar 25.532,05 punten en de breder samengestelde S&P 500 steeg ook 0,8 procent, tot 2834,41 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 1,1 procent bij op 7734,50 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde via Twitter een deal te sluiten als „het juiste moment daar is.” Hij kondigde bovendien aan zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping over enkele weken te spreken op de G20-top. Van Chinese zijde klonk de hoop dat een win-win-situatie mogelijk is als „beide kanten slim genoeg zijn om aan elkaars eisen te voldoen.”

Disney

Maandag tekenden de belangrijkste beursgraadmeters in New York nog hun grootste verliezen op van de afgelopen maanden. China voegde de daad bij het woord en voerde nieuwe importheffingen in als vergelding voor de tarieven die de VS vrijdag invoerden, wat mogelijk weer tot een Amerikaanse tegenactie leidt.

Bij de bedrijven waren de ogen gericht op Disney. De entertainmentreus heeft een deal gesloten met kabelbedrijf Comcast waardoor het de volledige zeggenschap krijgt over streamingdienst Hulu. In Nederland is Hulu niet zo bekend, maar in de Verenigde Staten is het een gevestigde naam. De streamingdienst scoorde vooral met de hitserie The Handmaid’s Tale. Het aandeel Disney won 1,4 procent, terwijl kabelconcern Comcast 1,5 procent in waarde steeg.

Honeywell

Honeywell noteerde een plus van bijna 1 procent. Het industrieel concern hield op zijn beleggersdag vast aan de eerder afgegeven verwachtingen voor het lopende jaar. Modehuis Ralph Lauren kwam met tegenvallende kwartaalcijfers en speelde bijna 4 procent aan beurswaarde kwijt.

De euro was 1,1208 dollar waard, tegen 1,1212 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 61,71 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 71,17 dollar per vat.