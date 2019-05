Analyse: Uitweg uit handelsruzie steeds moeilijker te vinden

De Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse president Donald Trump. Ⓒ AFP

„Een handelsoorlog is makkelijk te winnen.” Zou president Trump nog wel eens terugdenken aan die tweet, die hij in maart vorig jaar de wereld in slingerde? Nu de VS importtarieven op Chinese producten heeft verhoogd, en China vergelding heeft aangekondigd, lijkt het steeds moeilijker om een uitweg uit het conflict te vinden.