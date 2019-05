Plusje in rook op

„Dit valt gewoon tegen”, zegt Daniël van Vuuren, hoofd Publieke financiën van het Centraal Planbureau (CPB). „De inflatie lijkt voor 2019 hoger uit te komen dan we eerder dachten.” In april was de gemiddelde prijsstijging 2,9 procent door een hogere btw, een forsere energienota en duurdere benzine.

Tot nu toe ging het CPB ervan uit dat de lonen met gemiddeld 2,7 procent zouden stijgen en de prijzen met 2,3. Samen met de lagere loonbelasting zou dat moeten leiden tot een gemiddelde koopkrachtplus van anderhalf procent. „Daar gaan we opnieuw naar kijken in de volgende raming”, aldus de CPB’er. Die nieuwe ramingen komen half juni.

De koopkracht ligt in politiek Den Haag zeer gevoelig. Vooral dit jaar, omdat het kabinet heeft beloofd dat bijna iedereen zou profiteren van de economische groei.

