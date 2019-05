'Lancering Samsung Fold mogelijk in juni'

Het toestel zou eind april op de markt komen, maar dat werd op het laatste moment ingetrokken. Recensenten klaagden al na enkele dagen over scheuren in het opvouwbare display. Een display hield ermee op, en toen een proefpersoon het scherm raakte met een vingernagel, ontstond blijvende schade.

Naar verluidt heeft het techconcern de problemen rondom het scherm verholpen. Momenteel zouden bij mobiele providers in Zuid-Korea netwerktesten worden uitgevoerd. Mochten die succesvol zijn, dan zal de Fold waarschijnlijk in Zuid-Korea als eerste op de markt komen. Een woordvoerder van Samsung gaf aan dat er nog geen beslissing is genomen over het moment waarop het toestel nu op de markt komt.

Vlaggenschip

De Galaxy Fold moet het vlaggenschip van Samsung worden. Het toestel kost meer dan 2000 euro. Het toestel zit tussen een smartphone en een tablet in. Als het toestel is opgevouwen, is de voorkant de feitelijke telefoon waarmee iemand kan bellen en kan internetten. Maar als hij wordt opengevouwen als een boek, wordt de binnenkant het toestel. Hij is zo gemaakt dat apps dan automatisch binnenin verdergaan. Op het grote, uitgeklapte scherm kunnen gebruikers tot drie apps naast elkaar openen.

In 2016 had Samsung te maken met problemen bij de lancering van de Galaxy Note 7. Samsung moest het toestel binnen een paar weken van de markt halen, omdat de batterij in brand kon vliegen.