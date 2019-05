Tegenvallende cijfers over Chinese economie

De detailhandelsverkopen in China gingen in april met 7,2 procent omhoog op jaarbasis, wat de zwakste toename is in bijna zestien jaar. In maart was nog sprake van een stijging van de Chinese winkelverkopen met 8,7 procent en economen hadden in doorsnee op een stijging met 8,6 procent gerekend voor april. Daarbij ging de kledingverkoop zelfs voor het eerst sinds 2009 omlaag.

Daarnaast klom de industriële productie in China in april met 5,4 procent op jaarbasis. In maart was hier nog een plus van 8,5 procent te zien, het hoogste niveau in 4,5 jaar. Economen hielden voor april in doorsnee rekening met een stijging van de productie in de omvangrijke Chinese industrie met 6,5 procent. Naast industrie- en winkelcijfers waren er ook teleurstellende gegevens over de investeringen in China.