Resultaat energiebedrijf RWE neemt toe

Dat compenseerde ruimschoots de verstoring van de bruinkoolmijn in Hambach. RWE zag het bedrijfsresultaat (ebitda) met 70 procent groeien in de eerste meetperiode van het jaar, tot 510 miljoen euro. Dat is fors meer dan de 302 miljoen euro die kenners in doorsnee hadden voorzien. Het aangepaste nettoresultaat kwam uit op 273 miljoen euro, van 78 miljoen euro een jaar terug.

Het bedrijf herhaalde zijn financiële doelen voor heel 2019. RWE wil verder zijn dividend opvoeren.