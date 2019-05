België en China jagen premie-inkomsten Ageas aan

Volgens Ageas was "bij alle segmenten" sprake van groei, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Daar blijft de onderneming zich richten op winstgevendheid boven volume. Bij Leven namen de inkomsten met 9 procent toe en bij Niet-Leven met 3 procent.

Wel nam het stormweer in België begin maart een hap uit de resultaten van 18 miljoen euro. Onder meer daardoor kwam de Belgische winst uit op 80,6 miljoen euro, wat 41 procent minder is dan een jaar eerder. In Azië groeide het resultaat met 19 procent tot 146,9 miljoen euro, met dank aan het herstel van de Chinese aandelenmarkten.

Ageas als geheel zette een winst in de boeken van 251 miljoen euro, tegen 248 miljoen euro een jaar eerder. Topman Bart De Smet gaf aan tevreden te zijn met de goede start van het jaar.