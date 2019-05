Berenberg plakt buy-advies op AMG

Berenberg stipt onder meer ook de lithiumproductie bij AMG aan, die laag in de kosten zit ten opzichte van branchegenoten. Daarnaast stelt Berenberg dat de divisie AMG Technologies, met onder meer smelterijen en hittebehandeling, de mogelijkheid heeft om waarde te creëren door innovatie, met ook potentieel uit een aparte beursnotering. De waarde van het onderdeel zou liggen op 722 miljoen dollar.

Het aandeel van MidKapper AMG is sinds juni vorig jaar fors in waarde gedaald en beweegt nu rond het laagste niveau in twee jaar. Dinsdag sloot AMG op 23,20 euro.