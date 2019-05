Trump bezorgt AEX hoger slot

De AEX-index sloot 0,4% hoger op 553,08 punten. De AMX eindigde 0,1% in de plus op 769,43 punten. „Na de stijging van dinsdag was het niet zo raar dat we vandaag even een pas op de plaats maakten”, zei vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp (Fintessa). Volgens hem kregen beleggers woensdag tegenvallende macro-economische cijfers uit China voorgeschoteld, terwijl de Amerikaanse macro-cijfers een verdeeld beeld gaven en de Duitse groeicijfers meevielen. Aan het einde van de middag schoten de koersen omhoog door berichten dat Trump van plan is om de importheffingen op Japanse en Europese auto’s uit te stellen.

Daardoor brak de zon ook door op de beurzen in Parijs (+0,6%) en Frankfurt (+0,7%). De FTSE 100 in Londen klom 0,6%. De Britse premier Theresa May zou haar Brexit-voorstel - al drie keer afgestemd - begin juni naar het Lagerhuis willen brengen. Op Wall Street steeg de Dow Jones-index aan het einde van de middag 0,4%. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,9% omhoog.

In de AEX was ING de grootste verliezer met een daling van 2,2%. De bank heeft externe adviseurs ingeschakeld die moeten helpen bij een eventuele overname van de Duitse Commerzbank. „Dit nieuws maakte beleggers wat nerveus. Zij vroegen zich af of een overname van Commerzbank wel goed is voor ING”, aldus vermogensbeheerder Nijkamp.

ABN Amro boekte fors lagere winstcijfers in het eerste kwartaal. De resultaten van de bank bleven achter bij verwachtingen door het slechte renteklimaat, de lagere economische groei en de stilvallende huizenmarkt in Nederland. Het aandeel ABN Amro daalde vanochtend 2%, maar krabbelde vanmiddag op en sloot 1,1% in de plus. Nijkamp: „De cijfers van ABN Amro vielen echt tegen, dus wij zaten met verbazing te kijken naar deze koersstijging. Wellicht zijn wat beleggers overgestapt van aandelen ING naar ABN Amro.”

ArcelorMittal werd 0,5% minder waard. De staalfabrikant kreeg een verkoopadvies om de oren van de Duitse bank Nord/LB, met een prijsdoel van €12. ArcelorMittal kwam trouwens vorige week met matige kwartaalresultaten.

Philips leverde 0,2% in. Het zorgtechnologieconcern schrapt 230 banen in Eindhoven en Best. Het werk wordt verplaatst naar een Philips-vestiging in Polen.

Ahold Delhaize pluste 1,2%. Het supermarktconcern profiteerde van een koopadvies van analisten van Bernstein. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,7%) ging eveneens vooruit.

In de AMX lag AMG (+1,6%) er positief bij. De grondstoffenfabrikant werd door zakenbank Berenberg op de kooplijst gezet. Het koersdoel is €35. Bodemonderzoeker Fugro (+2,4%) zat eveneens in de lift.

Ingenieurskantoor Arcadis (-1,9%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Air France KLM vloog 0,6% lager. Luchtvaartdochter KLM wordt in Nederland met een vliegtaks geconfronteerd.

Smallcapfonds ForFarmers (-0,6%) grijpt in bij zijn organisatie en centraliseert de productie van biologisch voer bijeen in Lochem.

Op de lokale markt steeg SnowWorld 0,9%. De uitbater van skihallen heeft een meevallend halfjaar achter de rug. Snowworld stelde verder ABN Amro aansprakelijk voor schade die is geleden op renteswaps.

Ajax won 5%. De Amsterdamse voetbalclub ontvangt vanavond de kampioensschaal in de uitwedstrijd bij De Graafschap.

