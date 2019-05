'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

ABN AMRO zag de winst in de eerste verslagperiode van het jaar duidelijk dalen. Dat kwam onder meer omdat vorig jaar nog significante winsten werden geboekt op aandelenparticipaties, bij de investeringsfondsen van het inmiddels verkochte ABN AMRO Participaties. De bank zag de winst uitkomen op 478 miljoen euro. Dat is 20 procent minder dan een jaar eerder.

Elders in de bankensector blijft de aandacht uitgaan naar Commerzbank. ING en de Italiaanse bank UniCredit zouden naar verluidt allebei adviseurs in de arm genomen om een overname van de Duitse bank te onderzoeken. ING zou met adviseurs van Perella Weinberg Partners in zee zijn gegaan, terwijl de Italianen volgens de bronnen samenwerken met zakenbanken JPMorgan Chase en Lazard.

Staal

Het aandeel ArcelorMittal zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Nord/LB verlaagde het advies voor het staalconcern naar verkopen. Metalenspecialist AMG profiteert mogelijk van een koopadvies door Berenberg. Daarnaast werd Bernstein positiever over supermarktconcern Ahold Delhaize.

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. Topman Ben Smith heeft volgens nieuwssite WanSquare een pluk aandelen van de luchtvaartcombinatie gekocht. Het gaat om een aankoop van 50.000 aandelen van Air France-KLM voor een prijs van 8,61 euro per aandeel. Maker van statiegeldsystemen Envipco liet weten op zoek te gaan naar een nieuwe topman. De termijn van de huidige baas Gool Santchurn loopt op 31 december dit jaar af.

Europa

De Europese beurzen wisten dinsdag te herstellen van de verliezen een dag eerder. De AEX-index eindigde 1,2 procent hoger op 550,65 punten en de MidKap steeg 2,1 procent tot 768,43 punten. Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,5 procent. Ook Wall Street sloot hoger. De Dow-Jonesindex ging 0,8 procent omhoog naar 25.532,05 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 1,1 procent bij.

De euro was 1,1207 dollar waard, tegen 1,1212 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 61,37 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 70,99 dollar per vat.