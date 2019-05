Nissan onderuit op Japanse beurs

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,6 procent hoger op 21.188,56 punten. Nissan kende met een verlies van 6,5 procent de grootste koersdaling sinds 2016 en zakte tot het laagste niveau sinds december 2012. De automaker gaf de zwakste winstverwachting af in meer dan tien jaar en gaat 4800 banen schrappen. Die reorganisatie volgt op teleurstellende cijfers van Nissan dat midden in een schandaal rond voormalig topman Carlos Ghosn zit. Daarom sneed het bedrijf ook in het dividend.

De Chinese beurzen wonnen terrein. Zo noteerde de beursgraadmeter in Shanghai tussentijd 1,7 procent in de plus en dikte de Hang Seng-index in Hongkong 1 procent aan. Een tegenvallende groei van zowel de Chinese industriële productie als de winkelverkopen in april zorgde voor speculatie op meer stimuleringsmaatregelen door Peking. De Kospi in Seoul steeg 0,7 procent. In Sydney kreeg de All Ordinaries er 0,7 procent bij.