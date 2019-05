May legt brexitdeal in juni voor aan Lagerhuis

Parlementariërs hebben de deal van May tot dusver drie keer weggestemd. De premier zoekt meer politieke steun en voerde dinsdagavond ,,nuttig en constructief'' overleg met oppositieleider Jeremy Corbyn. Zijn linkse Labourpartij praat al weken met de conservatieve regering over een uitweg uit de brexit-impasse.

De verdeeldheid in de Britse politiek heeft ertoe geleid dat de brexit al twee keer is uitgesteld. Daarom moet het Verenigd Koninkrijk deze maand toch weer Europese parlementsverkiezingen houden. In een recente peiling ging de nieuwe pro-brexitpartij van Nigel Farage ruim aan kop.