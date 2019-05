Column: PostNL rijp voor een rebound

Extreem koersverloop

De weekgrafiek laat duidelijk zien dat er sinds januari 2018 sprake is van een dalende trendfase. Toen noteerde de koers rond 3,40, nu is het aandeel nog maar de helft waard. Dus trendbeleggers die toen bij de trendbreuk afscheid hebben genomen van het fonds, hebben het goed gedaan. Zij hebben nog niets te zoeken in dit aandeel, want de trend is nog steeds dalende.

Niet eerder dan boven 2,39 kan het tij keren, dan is een trendomkeer haalbaar. En laat die 2,39 nu net het koersdoel zijn van het te verwachten rebound scenario. Maar dit scenario is sterk afhankelijk van bodemstampers die rond 1,75 in actie moeten komen.

Dubbele bodem

Ik zal de dagkaart niet uitgebreid bespreken, maar de melding dat daar sprake is van zware overspannenheid onder in het veld is van belang voor het rebound scenario. Op de dagkaart staat de katapult strak bij 1,75, een felle opleving naar 2,05 ligt dan ook in het verschiet.

Welnu, een rap herstel van 1,75 naar 2,05 is natuurlijk een prima zet van de bulls op het weekveld. Daar tekent zich dan een dubbele bodem af met de tussenliggende top op 2,38 als uiteindelijk haalbaar koersdoel. Dus na 2,05 ligt 2,38 in het verschiet.

Tweetraps strategie

De oplettende lezer heeft in de gaten dat vanuit Money Management perspectief een tweetraps strategie gevolgd kan worden. Met een stop op 1,75 in eerste instantie meeliften naar 2,05. Als die hobbel wordt genomen, kan overwogen worden de positie uit te breiden om te profiteren van een vervolg van de bullenparade naar 2,38.

Tot slot de opmerking dat teveel euforie nog niet op zijn plaats is. De verwachte koersbeweging is immers een opleving in de downtrend.

Dus strakke navigatie blijft gewenst, succes!

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.