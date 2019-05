Omzetgroei SnowWorld in belangrijke jaarhelft

In die tijd wordt ruim 70 procent van de jaaromzet gerealiseerd. SnowWorld zag de opbrengsten nu ten opzichte van een jaar eerder met ruim 31 procent aandikken tot 23,8 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) dikte met ruim 30 procent aan tot 10,5 miljoen euro.

SnowWorld nam onder meer SnowPlanet en SIS groep over en verkreeg een belang van 25 procent in Alpenpark Neuss. De groei van de opbrengsten is echter niet alleen het gevolg van de verschillende overnames, benadrukt het bedrijf, maar ook door het "sterk toegenomen" resultaat van de bestaande vestigingen in Zoetermeer en Landgraaf. Daar werden in totaal 23,1 procent meer pistetickets verkocht.

Schade

Door de ontwikkelingen in de eerste jaarhelft voorziet SnowWorld voor heel het boekjaar een hogere ebitda en een hogere operationele nettowinst. Het verder uitbouwen van het bedrijf vergt wel de nodige investeringen, zo merkt SnowWorld op. Voor heel het boekjaar wordt gerekend op 4,5 miljoen euro.

SnowWorld liet in zijn halfjaarbericht verder weten dat het voormalig huisbankier ABN AMRO heeft gedagvaard voor "ontstane schade" die is geleden door aan SnowWorld verkochte swapproducten. Concrete details hierover gaf SnowWorld echter niet.