Column: Vega, het meest veelzijdige stukje vlees

De verrassing werd nog groter toen bleek dat de verbouwing was aangegrepen om flink meer plek in te ruimen voor ’specials’ als lactosevrije ’spinazie-a-la-crème’.

De grootste winst in ruimte was geboekt door de alternatieven voor vlees, de zogenaamde vleesvervangers. Niet alleen de keuze in soort was toegenomen, maar ook het aantal aanbieders / merken van makers van ’nepvlees’. Een groeimarkt in de kinderschoenen.

"Vleesvervanger als ingrediënt voor de realisatie van het Klimaatakkoord van Parijs"

Momenteel spenderen we op jaarbasis zo’n € 13 aan vleesvervangers per Nederlander. Dat is zo’n 5 procent van de markt van vlees inclusief vervangers. De verwachting is dat dit percentage flink stijgt de komende jaren.

Enerzijds door verbetering in het aanbod op het gebied van smaak en structuur, anderzijds door meer bewustwording van de nadelen van vlees bij consumenten. Zoals de gevolgen voor het milieu (het is zwaar CO2-intensief en verbruikt veel land voor het voer van de dieren) en de leefomstandigheden van de dieren.

Voor de implementatie van het Klimaatakkoord van Parijs wordt vaak naar investeringen in de olie- of mijnbouwindustrie gekeken. Deze sectoren worden vaak gekoppeld aan financiële en ecologische risico’s, maar als we goed kijken, blijkt dat ons voedingspatroon een grote bijdrage levert aan de beschreven problemen.

’Food for thought’ voor duurzame beleggers

Eén van de nieuwkomers in het assortiment van mijn supermarkt is Beyond Meat. Het bedrijf, met grote investeerders achter zich (zoals Bill Gates en Leonardo di Caprio) werd opgericht in 2009 en kwam afgelopen week naar de beurs. Overigens is de meest opvallende grote investeerder misschien wel Don Thompson, een oud-topman van fastfoodketen McDonalds.

Op de eerste handelsdag steeg de waarde van het bedrijf van $ 1,5 miljard naar $ 3,7 miljard dollar. En dat voor een bedrijf dat nog nooit winst heeft gemaakt, slechts 355 medewerkers in dienst heeft en vorig jaar een verlies van $ 30 miljoen boekte. Beleggers rekenen op een flinke verdere waardevermeerdering, want Beyond Meat heeft al aangegeven voorlopig niets uit te gaan keren.

De grootste concurrent (zonder beursnotering) is Impossible Foods. Zij wisten Burger King te overtuigen een vegaburger op het menu te zetten in een enkel restaurant. Dat is inmiddels zo’n doorslaand succes, dat is besloten om alle vestigingen in de VS te voorzien van deze Impossible Whopper.

"Belasting op vlees kan een optie zijn"

Het succes staat niet op zichzelf. In Nederland is de bekendste concurrent de Vegetarische Slager inmiddels in handen van Unilever. Daarnaast investeren bedrijven als Tyson Food en Nestlé ook flink in het ontwikkelen van vleesvervangers.

Beter voor het milieu, beter voor de dieren en minder ontbossing. Terwijl de smaak en structuur gelijk is aan ’echt’ vlees. En de prijs hoeft (op termijn) niet hoger te zijn. Zeker niet wanneer er een zogenoemde vleestaks wordt geïntroduceerd.

Deze milieubelasting op eten is in Zweden al een feit en wordt in andere landen overwogen. In onze drang de CO2 -uitstoot te verlagen, kan een belasting op vlees een optie zijn. Hiermee heeft de vegavariant alle ingrediënten in huis om niet alleen een vaste plek te krijgen bij mijn wekelijkse boodschappenrondje, maar bovenal disruptief te zijn op de vleesmarkt. De vlees- en voedingsindustrie staat dan ook aan het begin van een transitie. Dat maakt vega het meest veelzijdige stukje vlees, dat voor bestaande én nieuwe bedrijven (en dus zeker ook voor beleggers) zowel risico’s als kansen met zich meebrengt.

Dennis van der Putten is director Sustainability & Strategy bij ACTIAM