Aston Martin voelt hogere kosten

Het bedrijfsresultaat (ebitda) van Aston Martin zakte in de meetperiode met 35 procent tot 28,3 miljoen pond. Kenners hadden in doorsnee gerekend op 31 miljoen pond. In totaal werden er meer dan duizend luxe wagens verkocht en Aston Martin zegt op koers te liggen om het jaardoel van 7100 stuks te halen.

In het Verenigd Koninkrijk zakte de verkoop met 9 procent in. Daar kreeg de vraag naar de wagens van het bedrijf een klap door de aanhoudende zorgen over de brexit. In Europa was sprake van een krimp met 4 procent, terwijl in Azië en op het Amerikaanse continent de verkoop met dubbele cijfers steeg.