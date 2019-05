’Trump tekent decreet tegen Huawei’

Volgens een bron van de Financial Times is het decreet niet specifiek op Huawei gericht, maar geeft het de Amerikaanse overheid de macht om elke transactie te onderzoeken die de nationale veiligheid kan ondermijnen.

Amerika is al langer bevreesd voor wat er kan gebeuren als Huawei te veel invloed krijgt op het mobieletelefoonverkeer. Volgens Washington kan de Chinese overheid op elk moment verordonneren dat het bedrijf een ’achterdeurtje’ voor spionage in zijn eigen software opent. Huawei ontkent bij hoog en bij laag dat zoiets kan gebeuren en heeft – tot afgrijzen van de Amerikanen – in verschillende Europese landen al wel voet aan de grond gekregen, of lijkt dat te krijgen. Toch is men ook hier voorzichtig: KPN laat Huawei alleen toe bij niet-kritieke onderdelen van zijn netwerk.

Huawei wil dolgraag wereldwijd meebouwen aan 5G-netwerken, die het mogelijk maken om naast telefoons ook andere apparaten, zoals waterkokers en zelfrijdende auto’s, met elkaar te laten communiceren. De blokkade van Trump komt op een pikant moment: sinds dit weekend bestoken Washington en Peking elkaar in een steeds verder uit de hand lopende handelsoorlog.