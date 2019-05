Meer verlies TUI door situatie Boeing 737 Max

Het onderliggende bedrijfsverlies groeide naar ruim 300 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 169,7 miljoen euro. Als de 737 Max half juli weer mag vliegen komt er in het tweede halfjaar nog eens 200 miljoen euro aan extra kosten bij. Duurt het langer voordat het vliegtuig weer luchtwaardig wordt verklaard, dan moet TUI de genomen maatregelen voor de hele zomerperiode verlengen. Dat brengt voor het Duitse bedrijf 300 miljoen euro aan extra kosten met zich mee.

TUI zag het aantal boekingen naar Turkije en het oostelijk Middellandse Zeegebied toenemen. Daarvan profiteert het bedrijf echter pas in het tweede halfjaar. Over het algemeen daalde het aantal boekingen juist met 3 procent. Ook Pasen komt pas in de volgende verslagperiode in de cijfers aan bod.