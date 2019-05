Recordaantal wisselt van stroomboer

Het gaat om een recordaantal overstappers, volgens de toezichthouder zijn er in twaalf maanden nog nooit zo veel huishoudens van energieleverancier gewisseld. Een jaar eerder stapten 1,3 miljoen huishoudens over.

Bekijk ook: Energiearmoede dreigt voor honderdduizenden vergeten Nederlanders

Het gaat om de periode van april 2018 tot en met maart 2019. Daarmee lijkt het er sterk op dat de flink gestegen energierekening ervoor zorgt dat mensen aan het overstappen slaan. Vaak krijg je bij een nieuwe energieleverancier welkomstkortingen. Die zijn dit jaar welkom nu de energienota vooral door gestegen belastingen flink duurder is geworden.

Bekijk ook: Kabinet door het stof om energienota

Groene stroom

Consumenten vinden de prijs dan ook de belangrijkste reden om over te stappen, meldt de ACM. Die reden wordt door 71% genoemd. Ook een welkomstcadeau en de levering van groene stroom worden vaak genoemd.

Bekijk ook: Zo krijg je een lagere energierekening

Van de overstappers is 87% tevreden of zeer tevreden over de manier waarop dat werd afgehandeld. Volgens de ACM stappen consumenten die eenmaal een keer van energieleverancier zijn gewisseld, dan ook vaker over. „Daarmee dwingen ze energiebedrijven om te concurreren. Dat leidt tot betere dienstverlening en concurrerende prijzen”, stelt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh.