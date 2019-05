’Vraag naar olie gaat dalen’

De handelsoorlog hakt erin. Oliekartel OPEC is al bezig zijn productie te beperken om niet te veel olie in de markt te hebben, wat tot forse prijsdaling zou kunnen leiden. Over het eerste kwartaal gaat het om het equivalent van 400.000 vaten minder per dag.

De sancties tegen olieproducent Iran zetten door. Productie in Venezuela en Libië is ook instabiel gebleken.

Teveel onzekerheid voor producenten zoals het oliekartel OPEC zullen ertoe bijdragen dat ze minder leveren en de markt op termijn naar een tekort gaat, stelt het IEA.

De onzekerheid over het totale aanbod - het IEA voorziet zo’n 90.000 liter afname per dag naar een „gezonde” 1,3 miljoen vaten dagelijks - komt vooral uit opkomende economieën Brazilië, China, Korea en Nigeria, maar ook vanuit Japan.

De vraag zal echter niet voor langere tijd laag blijven, nuanceert het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De onzekerheden zullen zeker worden aangepakt, verwacht het IEA.

In het Noordzeegebied neemt de afname in juni afgezet tegen mei met 230.000 vaten toe. In veel kleinere markten stijgen de prijzen wel sterk, nuanceert de vereniging.

Bekijk ook: Stekker gaat langzaam uit de olie