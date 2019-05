Banken stoppen met spaaracties vakantiegeld

Tot die conclusie komt vergelijkingssite Spaarrente.nl. Acties om mensen te verleiden hun vakantiegeld op de spaarrekening te parkeren, waren een aantal jaar geleden nog gemeengoed. Wie bijvoorbeeld meer dan een bepaald bedrag stortte, kreeg een cadeaubon van de bank. Of er werden flinke bedragen of iPads verloot onder de spaarders.

Maar dit jaar is er geen bank meer die met zo’n actie komt. Volgens Spaarrente.nl geven banken als reden op dat de spaarrente laag is en er überhaupt nog weinig interesse is voor sparen bij de bank.

Wel heeft ING een actie om mensen aan het beleggen te krijgen met hun vakantiegeld. „Zeker met de lage spaarrentes kan dit een rendabeler alternatief zijn”, zegt Amanda Bulthuis van Spaarrente.nl. “Maar dat is natuurlijk alleen verstandig als je het geld ook kunt missen.”