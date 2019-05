Spitsroeden lopen voor kroongetuige Vestia

Voor de zaak tussen Deutsche en Vestia zijn 32 zittingsdagen uitgetrokken. Ⓒ De Telegraaf

Londen - Het is urenlang spitsroeden lopen voor Arjan Greeven, ‘kroongetuige’ voor Vestia, tijdens het kruisverhoor voor de rechter in Londen. De woningcorporatie sleept Deutsche Bank voor het High Court of Justice, maar de bank laat niet met zich sollen.