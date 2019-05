Hongkong opengesteld voor Nederlandse fondsen

Beheerders uit Nederland en Hongkong hebben voor het aanbieden van deelnemingsrechten in hun beleggingsfondsen op elkaars markten nu geen extra vergunning meer nodig. Wel moeten zij een vereenvoudigde procedure doorlopen. Volgens de AFM vormen de afspraken een springplank voor Nederlandse partijen die hun internationale activiteiten verder willen ontwikkelen.

Hongkong liet tot nu toe beleggingsinstellingen voor collectieve beleggingen in effecten (ICBE’s) uit slechts vijf andere EU-lidstaten toe tot zijn markt. Daar komt Nederland nu bij. De ICBE’s die aangeboden mogen worden in Hongkong zijn aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen en indexfondsen, behalve de zogeheten exchange-traded funds.

’Veel kansen voor beleggers’

Algemeen directeur Iris van de Looij van Dufas, de belangenvereniging van vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen, reageert enthousiast op de aankondiging: „Het levert veel kansen op voor Nederlandse beleggers die willen investeren in China. Het is lastig om op de Chinese markt de juiste aandelen en obligaties te kiezen. Dat vereist veel lokale kennis. Nu krijgen beleggers, zowel institutioneel als particulier, directe toegang tot de expertise van de asset managers in Hongkong. Voor de beleggingsinstellingen in Nederland levert het ook kansen op. Zij kunnen nu makkelijker hun fondsen aanbieden aan Chinese beleggers. De beleggingsmarkt in China groeit hard en er is behoefte aan aanbieders met ervaring in meer lange termijn beleggen.”