Kickbokser Rico Verhoeven slaat werkloosheid neer met gratis banenplatform

Financieel

’Voeding en olie gaan hoofdrol spelen in maart’

Na het per saldo positieve beeld in de afgelopen maand houden de optimisten en pessimisten onder de beursexperts elkaar redelijk in evenwicht over de gang van zaken voor de AEX in maart, zo komt naar voren uit een enquête van Corne van Zeijl, analist bij Actiam, onder de beroepsgroep.