Eelman nieuwe financieel topman GrandVision

De voordracht van Eelman werd begin april bekendgemaakt. Eelman is de voormalige financieel- en transformatiedirecteur van kledingketen C&A Europe. Ook werkte hij in het verleden voor Unilever. Eelman zat daarnaast al sinds 2011 in de raad van commissarissen van GrandVision. Uit dat orgaan trad hij destijds per direct terug.

