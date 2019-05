Column: zelfs de best geïnformeerde belegger maakt fouten

Sinds 2018 geldt de Europese verordening PRIIP. Deze verordening verplicht aanbieders van beleggingsproducten essentiële informatie te verschaffen in de taal van het land waarin zij hun producten aanbieden. Dit geldt dus niet alleen voor etf’s, maar ook voor bijvoorbeeld beleggingsfondsen.

Doe-het-zelfbelegger

Zonder Nederlandstalige beschrijving is het product niet toegankelijk voor de doe-het-zelfbelegger en ook niet voor de zogenaamde adviesklanten. Op deze wijze zou de belegger alle nodige informatie tot zich kunnen nemen voor het maken van een bewuste keuze. Beleggingsproducten zonder Nederlandse beschrijving zijn alleen nog toegankelijk voor de professionele beleggers, waaronder vermogensbeheerders.

Snijdt deze regelgeving hout? Tja, dat is discutabel. Hierbij geldt duidelijk de 80/20-regel: de meerderheid is de dupe ter bescherming van de minderheid. Maar wordt de minderheid, die de Engelse taal niet machtig is en die ook nog de moeite neemt een beschrijving te lezen, zo wel beschermd? Veel beschrijvingen van beleggingsproducten zijn door Google Translate gehaald, waardoor er in krom Nederlands een beschrijving uitrolt. De beschrijving, ook in het Engels, is sowieso vaak niet uitnodigend om te lezen; veel feitjes, maar vaak geen helder verhaal.

Petitie

Met de ondertekening van de petitie vraag je de toezichthouder de ’beste’ Amerikaanse etf’s met een minimaal belegd vermogen van 1 miljard dollar weer beschikbaar te maken. Er wordt gesteld dat de belegger door deze regelgeving onnodig hoge kosten maakt, want de echt goedkope etf’s zijn niet meer toegankelijk en dat kost natuurlijk rendement.

Maar welke etf’s zijn er nu buiten de boot gevallen? Stel dat de toezichthouder gehoor geeft aan de petitie en de Amerikaanse etf’s (met minimaal 1 miljard belegd vermogen) weer toegankelijk maakt? De vraag is of deze paar honderd etf’s een meerwaarde voor de particuliere belegger hebben ten opzichte van hetgeen wel beschikbaar is.

Reguliere indexen

Van de grootste 100 etf’s van de wereld is 90% afkomstig uit de VS. Een groot deel van deze etf’s volgt de reguliere indexen zoals de S&P500 en MSCI-World. Nu is de goedkoopste etf op de S&P500 die wel beschikbaar is voor de Nederlandse belegger wellicht fractioneel duurder; dan hebben we het over een paar basispunten, dus honderdsten van een procent per jaar. Alles is relatief, maar op een gemiddelde positie van de ondertekenaar, hebben we het over euro’s of maximaal twee tientjes.

Het vraagstuk moet daarom niet over de kosten gaan, maar wat er daadwerkelijk gemist wordt aan thema’s om in te beleggen. Door de verordening vallen er zeker heel leuke thema’s buiten de boot. De innovaties op het gebied van etf’s, de nieuwe thema’s of trends, komen vaak eerst op in de Verenigde Staten. Maar ondervang je die met een minimaal belegd vermogen van 1 miljard dollar? Zeker niet. Wanneer een nieuwe etf het zeer goed doet bij de introductie gaat het vaak om een paar honderd miljoen. En een echte trend zal binnen de kortste keren een Nederlandse beschrijving krijgen, immers, handel is handel voor de aanbieders van de etf’s!

Uitvoerbaar

En wat nu als er gehoor wordt gegeven aan de petitie? Waar ligt de grens? Echt uitvoerbaar wordt het niet. Door een beursdip of een verkoop door een grote belegger kan het belegd vermogen zo onder de 1 miljard zakken. En wat dan? En waarom de focus op de Amerikaanse etf’s; waarom geen Japanse, Duitse, Franse of Zwitserse?

Natuurlijk zet je je handtekening onder de petitie, baat het niet, schaadt het niet. Maar kan het niet veel simpeler? Wanneer je een website van een alcoholproducent bezoekt moet je ook zelf aangeven dat je 18 jaar of ouder bent. Kan er op het handelsplatform bijvoorbeeld niet simpelweg de vraag komen bij de voorgenomen transactie of je de taal van de informatie machtig bent? Aanvinken voor akkoord en klaar.

Beleggingskeuzes

Natuurlijk is het belangrijk om de belegger tegen zichzelf te beschermen en natuurlijk moet de informatievoorziening zo goed mogelijk zijn, maar de meest perfecte informatie behoedt de belegger nog niet voor het maken van verkeerde keuzes. En een verkeerde beleggingskeuze kan ook met een Nederlandse beschrijving!

Tjerk Smelt publiceert over uiteenlopende beleggingsvraagstukken met specifieke aandacht voor indexbeleggen (etf’s).

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de beleggingsportefeuille van de auteur. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.