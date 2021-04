Wall Street trapt hoger af in drukke cijferweek

De Amerikaanse koepel van centrale banken laat naar verwachting de rentetarieven nog ongemoeid, maar in de markt wordt er steeds meer rekening mee gehouden dat die tarieven sneller omhoog kunnen dan eerder verwacht. De Fed geeft daar mogelijk meer duidelijkheid over.

De Dow-Jonesindex stond enkele minuten na de openingsbel 0,2 procent hoger op 34.097 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,2 procent tot 4188 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 0,1 procent omhoog tot 13.956 punten.

Van alle zwaargewichten die een update geven is het maandag nabeurs als eerste de beurt voor Tesla. De maker van elektrische auto's maakte onlangs al bekend meer auto's dan verwacht te hebben afgeleverd en de meeste analisten verwachten dan ook sterke financiële prestaties van het bedrijf. In de eerste minuten van de handel ging het aandeel al 2,4 procent omhoog, vooruitlopend op de cijfers.

Ook Johnson & Johnson (min 0,2 procent) staat in de belangstelling. Het farmaceutische concern kreeg vrijdag weer goedkeuring voor het gebruik van zijn Janssen-coronavaccin in de Verenigde Staten. Concurrent Pfizer is onderwerp van een onderzoek in Israël naar mogelijk meer gevallen van ontstekingen van het hart na toediening van het coronavaccin van dat bedrijf. Het aandeel Pfizer liet weinig beweging zien.

Apple (plus 0,4 procent) maakte bekend een campus te willen openen in de staat North Carolina en daar ook duizenden mensen aan te willen nemen. Het techbedrijf verhoogt verder zijn investeringen in de Verenigde Staten de komende jaren flink. Verder krijgt Apple te maken met een mededingingsklacht van Duitse mediabedrijven naar aanleiding van een update van het besturingssysteem iOS, waarbij gebruikers moeten instemmen met het verzamelen van gegevens van die gebruikers. Eerder klaagden Franse mediabedrijven daar ook al over.