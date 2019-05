Ryanair: vliegtaks verkapte staatssteun KLM

„Deze vliegtaks heeft niets van doen met het milieu, maar is een verkapte staatssteun voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM. Overstappende passagiers zijn uitgesloten van de taks, waarmee één van de grootste vervuilers ongemoeid wordt gelaten”, zegt commercieel directeur Kenny Jacobs van Ryanair in een reactie op het vliegtaksplan.

Overstappende passagiers

De Ierse prijsvechter vervoert veelal passagiers die Nederland als eindbestemming hebben. Die betalen €7 per vlucht. Omdat Schiphol concurreert met andere mondiale luchtvaartknooppunten, is gekozen om deze overstappende passagiers te ontzien. Een extra belasting kan het routenetwerk vanaf Schiphol ondermijnen. KLM moet straks naar verwachting toch nog de helft van de vliegtaks van €200 miljoen ophoesten, omdat ze ook veel passagiers vervoert die uitstappen in Nederland.

„Als de Nederlandse regering echt serieus was in haar voornemen om iets aan het milieu te doen, dan had ze er goed aan gedaan om juist nieuwe, stillere vliegtuigen te belonen bij de vliegtaks. Wij investeren in schonere vliegtuigen, terwijl KLM met relatief oude, vervuilende kisten rondvliegt”, aldus Jacobs.

Schiphol introduceerde echter eind vorig jaar haventarieven, waardoor viezere vliegtuigen al meer betalen. Volgens KLM negeert het kabinet al bestaande Europese heffing voor CO2-uitstoot, ETS. Bovendien wordt er in 2021 een mondiale CO2-taks ingevoerd. Dit alles kost de luchtvaartmaatschappij over een aantal jaren circa €250 miljoen extra op jaarbasis.