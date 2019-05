Volvo smijt met miljarden in elektrische autorace

Voor hoeveel geld Volvo exact batterijen gaat afnemen van de Chinese batterijfabrikant CATL en het Zuid-Koreaanse LG Chem is niet bekend gemaakt. Maar volgens de partijen gaan het om een ’multimiljarden overeenkomst’. Volvo-topman Hakan Samuelsson zal de overeenkomst later woensdag aankondigen tijdens een autocongres georganiseerd door de Britse zakenkrant Financial Times, meldt die krant.

De helft van de auto’s die Volvo in 2025 verkoopt, moet volledig elektrisch aangedreven zijn. Dat betekent dat de Zweedse autobouwer die eigendom is van het Chinese Geely, halverwege het volgende decennium zo’n half miljoen batterij-auto’s moet verkopen. Volvo levert vanaf dit jaar al een hybride of elektrische versie van elk nieuw model dat de autobouwer presenteert.

Beperkt beschikbaar

„Vanwege die enorme volumes hebben we twee leveranciers nodig”, zei Samuelsson voor de conferentie tegen Financial Times. Hij voegt eraan toe dat de hoeveelheid bestelde batterijen die Volvo heeft besteld ’ongeveer net zoveel is als het hele wereldwijde aanbod afgelopen jaar’.

Autofabrikanten zijn volop bezig de levering van batterijen veilig te stellen om aan de geplande verkoopstijging van en de groeiende vraag naar de stekkerbak te kunnen voldoen. De beschikbaarheid van hoge kwaliteit batterijen is met de vier hofleveranciers CATL, LG Chem, Samsung SDI en Panasonic beperkt.

Volkswagen geeft €50 miljard uit om de levering van batterijen te garanderen. De autobouwer uit Wolfsburg wil in 2025 drie miljoen elektrisch aangedreven auto’s verkopen. Mercedes-moeder Daimler spendeert komende tien jaar €20 miljard om de levering van batterijen te garanderen.

Gewicht

Overigens willen autofabrikanten de assemblage van batterijen het liefst zo dicht mogelijk bij de assemblagelijnen van de auto’s hebben, omdat transport van batterijen duur is door het forse gewicht. Zo zet Volvo de batterijen van de zijn eerste volledige elektrische XC40 in het Belgische Gent in elkaar.