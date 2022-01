Premium Het beste van De Telegraaf

Column: omlaag die salarissen bij de Europese Centrale Bank!

Door Edin Mujagić

„Het valt binnen de foutenmarge.” Uit die ene zin van Philip Lane, een bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), gaat een wereld van dedain en totale loskoppeling met de werkelijkheid van de gewone mensen in de eurozone, schuil. „Het valt binnen de foutenmarge”, was namelijk zijn antwoord op de vraag van een journalist over de zeer hoge inflatie in december vorig jaar. Niet: „Ik begrijp dat het veel mensen pijn doet” of zoiets, maar dat het dus binnen de foutenmarge valt.