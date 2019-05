Topman Kees van Dijkhuizen van ABN Amro. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Opnieuw is ABN Amro het jaar met een valse start begonnen. Net als een jaar geleden daalde de winst flink. Ceo Kees van Dijkhuizen ziet de rest van 2019 echter zonnig in: „Wij zijn één van de best renderende banken in Europa.”