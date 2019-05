BKR bezorgd om verzwijgen studieschuld

Volgens de laatste cijfers hebben 73.000 consumenten een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Een jaar geleden waren dat er 86.000. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van het BKR. Sinds juli 2015 daalt het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek.

Peter van den Bosch, directeur van de Stichting BKR, had toch zorgen. „Nieuwe kredietnemers verzwijgen op grote schaal financiële verplichtingen die voorvloeien uit studieleningen. De hieruit voortkomende overkreditering zal uiteindelijk leiden tot hogere achterstanden en vergroting van de schuldenproblematiek”.

De meeste betalingsachterstanden bevinden zich in de leeftijdscategorie 41-50 jaar. Ruim een derde bevindt zich in deze leeftijdscategorie. “Een verklaring kan zijn dat in deze leeftijdsgroep de kinderen gaan studeren maar ook relatief veel echtscheidingen plaatsvinden. Ook de impact van baanverlies zou een rol kunnen spelen”, aldus Van den Bosch.