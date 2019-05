Detailhandelsverkopen in VS vallen tegen

De detailhandelsverkopen in de VS lieten volgens het ministerie van Handel in april een terugval zien met 0,2%. Vooraf werd nog een toename van 0,2% verwacht. Vooral bij elektronicawinkels ging het minder met een daling van 1,3%. Ook in tuincentra’s werd minder verkocht.

Bij benzinetankstations werden goede zaken gedaan vanwege de hogere benzineprijzen.

Het cijfer over de detailhandelsverkopen in de maand maart werd opwaarts bijgesteld van 1,6% naar 1,7%.

Volgens economen bij ING kwam de bescheiden terugval in april niet als een grote verrassing na de sterke groei in de detailhandelsverkopen een maand eerder. Zij wijzen er op dat de loongroei bij Amerikaanse consumenten een steun onder de toekomstige winkelverkopen zal leggen.