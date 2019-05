Vleesfabriek dicht na CO2-vergiftiging

Volgens de Inspectie SZW bestaat „ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers.” Wat daar precies mee wordt bedoeld, kon de dienst niet toelichten.

Eén medewerker moest gisteren naar het ziekenhuis omdat hij onwel was geraakt. Inmiddels is gebleken dat het incident van gisteren niet het eerste is: al vier keer eerder zijn er medewerkers van de fabriek onwel geraakt, aldus de Inspectie. De vleesverwerker moet nu onderzoeken wat de oorzaak hiervan is. Tot die tijd mag er niet worden gewerkt.

De vleesverwerker, Slippens, maakt naar eigen zeggen vooral producten die als huismerk in supermarkten worden verkocht.