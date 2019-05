Winst warenhuisketen Macy's hoger dan verwacht

Macy's zette een winst in de boeken van 136 miljoen dollar, of 0,44 dollar per aandeel. Dat was een jaar eerder nog 139 miljoen dollar, wat neerkomt op 0,45 dollar per aandeel. Maar analisten rekenden in doorsnee op een resultaat per aandeel van 0,33 dollar per aandeel. De opbrengsten zakten iets tot 5,5 miljard dollar, een fractie onder de analistenconsensus.

Het bedrijf zag de vergelijkbare omzet bij filialen waar het zelf eigenaar van is met 0,6 procent aandikken. Als de omzetgroei van franchisers daarbij opgeteld wordt was sprake van een groei met 0,7 procent. Zowel in de stenen winkels als online was sprake van groei. Topman Jeff Gennette voert momenteel flinke kostenbesparingen bij de onderneming door, en zegt daar goede voortgang mee te boeken.