Neppe e-mail PostNL maakt je €100 lichter

Er komen bij Fraudehelpdesk de laatste tijd veel meldingen binnen over een e-mail uit naam van PostNL. Daarin staat dat er een pakket uit het buitenland is binnengekomen. De postverwerker verzoekt de wettelijke douanekosten te betalen, zodat de levering ’vergemakkelijkt’ kan worden. De e-mail ziet er vrij echt uit, behalve dan dat de ontvanger zowel met ’u’ als met ’je’ aangesproken wordt. Er wordt er verzocht een ’Paysafecard’ voor €100 te kopen. Dat is uiteraard niet aan te raden.