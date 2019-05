'Licht lagere opening op Wall Street'

De handelsstrubbelingen tussen de VS en China hebben al een aantal dagen de beurzen in hun greep. Maandag kregen de Amerikaanse beurzen een stevige knauw te verwerken toen die strijd leek te escaleren, maar een dag later sloegen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping weer een verzoenendere toon aan en maakten de beurzen weer wat terrein goed.

Beleggers kauwden ook de detailhandelsverkopen, die onverwacht licht daalden. Economen hadden in doorsnee juist op een lichte stijging gerekend. De bedrijvigheid van de industrie in de regio New York groeide wel veel harder dan gedacht. Kort voor de opening van Wall Street komen er nog gegevens over de industriële productie naar buiten. Na een half uur handelen volgen de bedrijfsvoorraden.

Macy's

Warenhuisketen Macy's liet positieve cijfers zien en staat voor een flink hogere opening. De retailer haalde weliswaar een lagere omzet en winst, maar deed het toch beter dan de verwachting van analisten. De vergelijkbare omzet groeide wel.

De Chinese webwinkel Alibaba, die een notering heeft in New York, voerde zijn omzet met ruim de helft op. De winst ging met een derde omhoog. Daarmee ging het tegen de trend van een vertraging in de Chinese economie in.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag met een plus van 0,8 procent op 25.532,05 punten en de breder samengestelde S&P 500 steeg ook 0,8 procent, tot 2834,41 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 1,1 procent bij op 7734,50 punten.