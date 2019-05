FNV sleept PostNL en Randstad voor de rechter

Verder wil de bond dat er een einde komt aan praktijken om personeel aan het werk te zetten via zogeheten schijnconstructies, om op de loonkosten te besparen. FNV voelt zich in de zaak gesteund door een voor de bond positieve eerdere uitspraak van de rechter in een soortgelijke zaak die tegen PostNL en uitzender In Person werd aangespannen.

Een afvaardiging van twintig uitzendkrachten werkzaam bij de PostNL-depots in Nieuwegein, Leeuwarden en Den Bosch zal donderdag een dagvaarding afgeven op het hoofdkantoor van Randstad in Diemen. Ook PostNL wordt gedaagd.