Handelsspanningen wegen op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,7 procent lager op 25.360 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2819 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 7700 punten.

De handelskift tussen de VS en China hebben al een aantal dagen de beurzen in hun greep. Maandag kregen de Amerikaanse beurzen een stevige knauw te verwerken toen die strijd leek te escaleren, maar een dag later sloegen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping weer een verzoenendere toon aan en maakten de beurzen weer wat terrein goed.

Macy's

Bij de bedrijven steeg Macy's 0,6 procent. De warenhuisketen haalde weliswaar een lagere omzet en winst, maar deed het toch beter dan de verwachting van analisten. De vergelijkbare omzet groeide wel.

De in New York genoteerde Chinese webwinkelreus Alibaba (min 0,8 procent) voerde zijn omzet met ruim de helft op. De winst ging met een derde omhoog. Daarmee ging het tegen de trend van een vertraging in de Chinese economie in.