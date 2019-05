Stekker-occasion zo verkocht

Nu moet gezegd dat het e-wagenpark nog altijd in het niet valt bij het totale wagenpark. In heel 2018 werden volgens VWE bijna 1,2 miljoen tweedehands personenauto’s verkocht. Daarvan waren er 2221 een volledig elektrisch aangedreven model. Inclusief zogeheten plug-in hybrides ging het om circa 11.000 auto’s.

Maar staat er een gebruikte stekkerauto te koop, dan is deze zo verkocht. Tesla, dat louter elektrisch aangedreven auto’s maakt, was vorig jaar het merk met de kortste zogeheten statijd. Een Tesla-occasion was door de bank genomen na iets meer dan een maand verkocht. Nummer twee in de statijdenlijst was Volkswagen waar doorgaans na iets meer dan twee maanden een nieuwe eigenaar voor werd gevonden.