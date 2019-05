Philips schrapt 230 banen in regio Eindhoven

Amsterdam - Zorgtechnologieconcern Philips zet het mes in zijn personeelsbestand in de regio Eindhoven. Op locaties in Eindhoven en Best verdwijnen de komende tijd 230 banen. Het werk wordt verplaatst naar een Philips-locatie in Polen, volgens het een woordvoerder van het bedrijf omdat daar efficiënter kan worden gewerkt. Hij bevestigde een eerder bericht over de ingreep door het Eindhovens Dagblad.