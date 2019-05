’Trump stelt importheffing op auto’s uit’

President Trump moet vóór 18 mei beslissen of hij importheffingen wil op auto’s en auto-onderdelen. Dat lijkt er nu toch niet van te komen. Volgens CNBC heeft dat alles te maken met de handelsoorlog met China waar de Verenigde Staten nu in verwikkeld zijn.

Direct na het bericht dat de heffingen mogelijk worden uitgesteld, klimmen de aandelenkoersen van autobouwers. De Duitse DAX-index schiet daardoor door de grens van 12.000 punten. Daimler wint ruim 2%. Ook het Franse Renault poetst de eerder vandaag gemaakte verliezen deels weg.

De angst voor importtarieven op Europese en Japanse auto’s liep vorig jaar flink op, toen Trump een rapport bestelde dat antwoord moest geven op de vraag of auto’s van overzee een dreiging vormden voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Als de tarieven inderdaad op de lange baan worden geschoven, is dat in principe voor 180 dagen.