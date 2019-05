Samsung: 5G-versie vlaggenschip naar Europa

Het is een versie van zijn vlaggenschip, de Galaxy S10. Die komt eerst naar Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Zwitserland. Het is nog niet bekend wanneer het toestel in Nederland beschikbaar is.

De Galaxy S10 5G was tot nu toe alleen in Zuid-Korea verkrijgbaar. Dat land heeft een 5G-netwerk dat overal dekking heeft. Europa is nog niet zo ver.

5G is de opvolger van 4G, de snelste vorm van mobiel internet die er nu is. Het moet niet alleen sneller zijn, maar ook meer verbindingen tegelijk aankunnen. Zo moet het de weg vrijmaken voor zelfrijdende auto’s en slimme apparaten. In Nederland werkt onder meer KPN en VodafoneZiggo aan 5G.