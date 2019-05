Gasprijs gaat waarschijnlijk weer fors omhoog

Wat de stijging precies betekent voor consumenten, is nog niet bekend. Gasleveranciers berekenen de tariefsverhoging waarschijnlijk door aan particulieren en bedrijven.

De stijging is fors groter dan de toename van 2% die de toezichthouder eerder voor dit jaar oké vond. Maar de plus is minder groot dan de 10% die GTS had voorgesteld.

Verschil verrekend

De belangrijkste reden voor de stijging is dat GTS in de jaren 2017 tot en met 2019 volgens de rechter meer inkomsten mocht behalen dan de ACM had bepaald. Het verschil wordt nu verrekend in de tarieven voor 2020.

GTS staat onder streng toezicht van de ACM omdat de netbeheerder een monopoliepositie heeft. De marktwaakhond maakt zich er vooral hard voor dat de transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is.