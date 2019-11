Met oncontroleerbare bosbranden in Californië en Australië, de dramatische gevolgen van Hagibis, de krachtigste tyfoon ooit in Japan, en een explosief debat in Nederland over het drastisch verminderen van stikstof – naast mogelijk miljoenen extra doden door luchtvervuiling – is klimaatverandering een onontkoombaar en zeer complex aandachtspunt geworden voor bedrijven.