Column: Eurofederalisten zien coronacrisis als een kans

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie ziet de crisis als een kans Ⓒ REUTERS

In Nederland heet het redden van de economie ’operatie diepe zakken’. In Brussel heeft men een voorliefde voor groots en meeslepend en heet het ’Next Generation EU’. Want de coronacrisis is dan vooral een kans. Zoals voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie het woensdag zei: „Het herstelplan maakt van de enorme uitdaging waarmee we worden geconfronteerd een kans, niet alleen door het herstel te ondersteunen, maar ook door te investeren in onze toekomst.”