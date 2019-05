Euronext profiteert van overname Ierse beurs

Al met al zette Euronext een omzet in de boeken van 152,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 150,5 miljoen euro. Destijds telde de omzet van de Ierse beurs nog niet mee in de cijfers. De beurs in Dublin was in het eerste kwartaal van dit jaar goed voor 7,9 miljoen euro aan opbrengsten. Exclusief dat effect was sprake van een bijna 5 procent lagere omzet.

Het bedrijfsresultaat van Euronext viel op jaarbasis 3 procent lager uit op 89,3 miljoen euro. De nettowinst daalde met 6,6 procent tot 56,1 miljoen euro.

Nieuwe strategie

Topman Stéphane Boujnah zei in een toelichting dat er in de eerste maanden van het jaar al 6,7 miljoen euro aan kostenvoordelen zijn gerealiseerd als gevolg van de Ierse overname. De overname van de Noorse beursuitbater Oslo Børs verwacht hij in juni af te ronden.

Euronext is om de Noorse beursuitbater in een overnamestrijd verwikkeld met het Amerikaanse Nasdaq, maar lijkt deze in zijn voordeel te beslechten. Meer dan de helft van de aandeelhouders staat achter het bod van Euronext. Boujnah zei in een toelichting uiteindelijk alle aandelen van Oslo Børs te willen kopen.

Ook richt Euronext zijn pijlen op verdere deals. Volgens de topman is het goed als Euronext de risico's wat meer spreidt. In oktober dit jaar doet Euronext een nieuwe strategie uit de doeken, met onder meer financiële doelen tot 2022.